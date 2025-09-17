Aile hekimi hasta yakını tarafından darp edildi
Aile hekimi hasta yakını tarafından darp edildi
İçeriği Görüntüle

Yozgat merkeze bağlı Kırım köyü ve Divanlı mahallesinde çıkan yangınlarda samanlık, ahır ve arıcılık malzemelerinin bulunduğu depo zarar gördü.

Yozgat Yangın (5)

Yozgat merkeze bağlı Kırım köyünde samanlık ve ahırda, Merkez Divanlı mahallesinde ise arıcılık yapan bir vatandaşa ait depoda yangın çıktı.

Yozgat Yangın (2)

Depoda ağırlıklı olarak arıcılık malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yozgat Yangın (4)

Her iki yangına da itfaiye ekipleri 4’er araçla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü.

Yozgat Yangın (1)-1

Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş / Alpaslan Demir