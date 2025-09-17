Yozgat merkeze bağlı Kırım köyü ve Divanlı mahallesinde çıkan yangınlarda samanlık, ahır ve arıcılık malzemelerinin bulunduğu depo zarar gördü.

Yozgat merkeze bağlı Kırım köyünde samanlık ve ahırda, Merkez Divanlı mahallesinde ise arıcılık yapan bir vatandaşa ait depoda yangın çıktı.

Depoda ağırlıklı olarak arıcılık malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

Her iki yangına da itfaiye ekipleri 4’er araçla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü.

Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.