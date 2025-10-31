Yozgat’ta Eylül ayı ithalat ve ihracat verileri açıklandı. Yozgat Ağustos ayı verilerine göre ciddi bir artış gözlemlendi. Yozgat’ta ki ağustos ve eylül ayı ithalat ve ihracat karşılaştırması detayları ile birlikte haberimizde…

Yozgat Seviye Atladı

Yozgat’ta 2025 yılı Ağustos ayında ihracat 2,6 milyon dolar, ithalat ise 7,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Yozgat’ta Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 5 milyon 758 bin dolar, ithalat 2 milyon 635 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar doğrultusunda ihracat verileri seviye atlamış oldu.

Komşu İllerde İhracat ve İthalat Nasıl İlerliyor?

Komşu illerde İhracat ve İthalat ’ta durum nasıl? Ülkemizde Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2,8, ithalat %8,7 arttı. Kayseri’de Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 322 milyon 923 bin dolar, ithalat 146 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti. Sivas’ta Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 10 milyon 794 bin dolar, ithalat 23 milyon 218 bin dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı Eylül ayında yüzde 33,8 arttı. Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,8, ithalat yüzde 8,7 arttı

Türkiye’de Durum Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 5,9 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2,1, ithalat yüzde 5,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Eylül ayında yüzde 2,1 artarak 20 milyar 785 milyon dolardan, 21 milyar 227 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,8 artarak 21 milyar 204 milyon dolardan, 22 milyar 438 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Eylül ayında 1 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,0 artarak 43 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,6 oldu.

Dış ticaret açığı Eylül ayında yüzde 33,8 arttı

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 5 milyar 161 milyon dolardan, 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Eylül ayında yüzde 81,0 iken, 2025 Eylül ayında yüzde 76,6'ya geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde yüzde 11,8 arttı

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artarak 59 milyar 974 milyon dolardan, 67 milyar 60 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Eylül döneminde yüzde 76,3 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu