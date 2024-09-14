Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, anız yakma sorunuyla mücadele etmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Başkan Güngör, anız yakarak toprağa zarar veren kişileri ihbar edenlere ödül verileceğini duyurdu. Bu uygulama, anız yakmanın olumsuz etkilerini azaltmayı ve tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

ANIZ YAKMANIN TOPRAĞA ZARARLARI

Anız yakma, tarım alanlarında sıkça karşılaşılan bir sorun olup, toprağın organik maddelerini yok ederek verimliliğini önemli ölçüde azaltır. Anız yakılması, toprağın besin maddeleri açısından zenginliğini kaybetmesine ve toprağı verimsizleştiren mikroorganizmaların ölmesine neden olur. Bu durum, uzun vadede tarımsal üretkenliği düşürür ve ekim alanlarının verimliliğini tehlikeye atar.

ÖDÜLLÜ İHBAR SİSTEMİ

Şevki Güngör, anız yakma olaylarını önlemek için bir teşvik mekanizması oluşturduklarını belirtti. İhbar eden kişilere verilecek ödüller, vatandaşların bu konuda daha duyarlı ve aktif olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. İhbar edenler şu şekilde ödüllendirilecek: “Altın ödül anız yakan kişileri jandarmaya ihbar edenler, ziraat odası tarafından 1 altın ile ödüllendirilecektir. Bu ödül, anız yakmanın önlenmesine yönelik katkıları nedeniyle verilen bir teşviktir. 3 yıl çiftçi aidatı muafiyeti: İhbar eden çiftçiler ayrıca, 3 yıl boyunca çiftçi aidatından muaf tutulacaktır. Bu, çiftçilere finansal bir kolaylık sağlarken, aynı zamanda anız yakma konusunda daha dikkatli olmalarını teşvik etmeyi hedefler”

Başkan Şevki Güngör, vatandaşları ve çiftçileri anız yakma olaylarına karşı duyarlı olmaya çağırdı. “Anız yakma, tarım arazilerimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Toprağımızın verimliliğini korumak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İhbarlarınız, toprağımızın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Şimdiden göstereceğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Güngör, “Sizin keyfiniz başkasının bir yıllık emeğinin sonu olmasın” diyerek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.