İğdecik Yolu Yapılıyor

AK Parti Yerköy İl Genel Meclis Üyesi Osman Biçer, ilçede grup yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Biçer, İğdecik köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, “Grup yollarımızın bakım onarımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Şu an İğdecik yolumuzun yapım çalışmaları sürüyor” dedi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Biçer, “Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan başta İlçe Özel İdare Müdürümüz Gökhan Sarıkaya olmak üzere tüm emekçi personelimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.