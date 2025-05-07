Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “İdmandayım İddialıyım” projesi, engelli bireylerin sporla buluşmasını sağlamaya devam ediyor.

Proje kapsamında, İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hizmet alan bireyler, halı sahada antrenör eşliğinde spor yaptı. Etkinlikte, katılımcıların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlandı.

Engelli bireylerin spora erişimini kolaylaştırmak, özgüvenlerini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla başlatılan proje, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İl Müdürlüğü yetkilileri, projenin yıl boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürüleceğini belirterek, katılımcıların projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.