Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadışehri ilçesinin sevilen siyasilerinden Aksoy, 17 yıllık siyasi hayatının tecrübesi ile başkanlık aday adaylığını açıkladı.

AK Parti’nin kurulduğu andan itibaren içerisinde bulunduğunu belirten Aksoy, “10 yıl ilçe başkanlığı, 5 yıl ise il genel meclisi üyesi ve başkan vekili olarak görev yaptım. Partimiz bana hangi görevi verdiyse o görevi başarıyla yapma hevesinde ve gayretinde oldum, olmaya da devam edeceğim. 2004 yılında üyesi olduğum partimin 2007 yılında AK Parti Kadışehri İlçe yönetiminde görev aldım. Daha sonra 2009 yılında ilçe başkanlığı görevine getirildim. Yaklaşık 10 yıl yapmış olduğum başkanlık görevimin ardından 2019 yılında seçilmiş olduğum Yozgat İl Genel Meclisi Başkan Vekili görevini yürütüyorum. 2004 yılından bu yıla partimin her aşamasında yer aldım Allah izin verdiği sürece de almaya devam edeceğim” dedi.

Biz ne zaman vatandaşlarımıza ihtiyaç duysak ne zaman sandıkları kursak vatandaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Sandıkları her zaman patlattı. Alnımızı Ak başımızı dik etti. Kadışehri halkına hemşehrilerime AK Partimize göstermiş oldukları teveccühten ve verdikleri oylardan dolayı teşekkür ediyorum. Bir seçim sürecine daha giriyoruz. 31 Mart tarihinde mahalli ve idareler seçimlerimiz var. Bu seçimlerde bende ilçemiz için aday adaylığımı açıkladım. İnşallah bu seçimlerde 20 yıl boyunca girmiş olduğumuz bütün seçimler gibi il ve ilçeler arasında birinci sırada olacağız inşallah diye konuştu.

“TÜM ÇABAMIZ İLÇEMİZ İÇİN”

Bugüne kadar verilen tüm sözleri yerine getirdiklerini dile getiren Aksoy, “Siyasette konuşmak kolay yapmak zordur. Bizler siyasette konuştuğunu yapan, yaptığını da konuşan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Bugüne kadar ne söz verdiysek bir bir yerine getirdik ya da getirmeye çalıştık. İlçemize yapılan ve gelen hizmetlere iktidarın gücünü ve kudretini bürokraside ki iş bitiriciliğini bizler bakanımız ve milletvekillerimizden öğrendik. Siyaset nasıl yapılır siyasette neler konuşulur, konuşulmaz, hizmet nasıl gelir konusunda hep birlikte parti büyüklerimizden öğrendik. Kadışehri adına taleplerimizi ilettiğimiz hiçbir zaman bizi boş çevirmeyen bakanımız Sn Bekir Bozdağ bey ve milletvekillerimiz Teskomb genel başkanı Sn Abdulkadir Akgül bey ile Sn Süleyman Şahan bey ve parti büyüklerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda yaşadığım ve büyüdüğüm topraklara hizmet etme imkanı olan Kadışehri Belediye Başkan aday adaylığına müracaatımı gerçekleştirdim. Bundan önce nasıl ilçemiz için hizmet ettiysek bundan sonrada halkımız ve ilçemiz için tüm hizmetlerimizi seferber edeceğiz. Tüm çabamız Kadışehri’miz için” dedi.

“PROJELERİMİZLE GELİYORUZ”

Kadışehri ilçesi için plan ve projelerinin olduğunu söyleyen Aksoy, “Siyaseti bugüne kadar kendim ve ailem için yapmadım. Ticaretimi büyütmek, para kazanmak için yapmadım. Hiçbir arsızlığa, yolsuzluğa, haksızlığa bulaşmadım. Tertemiz başladığım siyasete bundan sonra da tertemiz yapacağımdan sizlere layık olacağımdan asla şüpheniz olmasın. 17 yıllık AK Parti siyasi geçmişimde birçok tecrübe edindim. Hizmetleri ve yatırımları Kadışehri’ne büyük bir aşk, şevk ve heyecanla çalışarak getireceğim. Kadışehri ilçesinin boşa kaybedecek bir saniyesi dahi yoktur. Bilgi ve birikimlerimle ekmeğini yediğim suyunu içtiğim, havasını soluduğum Kadışehri’ne hizmet olarak getireceğim. Bizim için Kadışehri ana demek baba demek, ev ve iş demek, aşk, dostluk, arkadaşlık, vatan demek. Biz bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz ve yapacağız. Kadışehri bizim bitmeyen tükenmeyen karasevdamızdır. Sizlerin desteği ile Ak parti Kadışehri Belediye başkanlığına aday adayıyım. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı zayi etmesin. İlk günkü aşk ve heyecanla durmak yok yola devam inşallah” ifadelerini kullandı.