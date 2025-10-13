Yozgat’a bağlı Derbent köyü Çıraderesi Mahallesi’nde yaşanan içme suyu yetersizliği, yapılan çalışmalarla çözüme kavuşturuldu.

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, mahallede bir süredir yetersiz gelen içme suyu şebekesiyle ilgili sorunun çözümü için hızla harekete geçtiklerini belirtti.

Muhtar Dursun, mevcut kaynaklara ilaveten yeni bir su kaynağı bulunduğunu ve bu kaynaktan elde edilen suyun Çıraderesi Mahallesi su deposuna bağlanarak mahalleye kesintisiz su akışı sağlandığını söyledi.

Dursun, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için vakit kaybetmeden çalışmalara başladık. Yeni su kaynağımızın devreye girmesiyle mahallemiz artık kesintisiz içme suyuna kavuştu” dedi.

Dursun, sürece katkı sağlayan yetkililere teşekkür ederek şunları kaydetti: “Bu hizmetin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, İl Özel İdaresi Meclis Başkanımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, ilgili müdürlerimize, il genel meclisi üyelerimize, saha amirlerimize ve emeği geçen tüm köylülerimize teşekkür ediyorum. Çıraderesi Mahallemize hayırlı olsun.”

Muhtar Dursun, köyde altyapı ve yaşam kalitesini artıracak yeni hizmetlerin de planlandığını belirterek, “Yapacağımız daha çok hizmet, başaracağımız daha çok iş var. Derbent köyümüz ve mahallelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.