Boğazlıyan’a bağlı Sırçalı beldesinde vatandaşların katkılarıyla açılan 300 metrelik su kuyusunun ilk denemesi olumlu sonuç verdi.

Sırçalı Belediye Başkanı Mustafa Parlak, yaptığı açıklamada, kuyunun temizlenmesi için dışarıdan tazyikli su ile çalışma yapılacağını söyledi.

Parlak, belde halkının desteğiyle açılan kuyunun umut verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kasabamız vatandaşlarının yardımları ile açtırdığımız 300 metrelik su kuyusunun ilk denemesi maşallah, sübhanallah umut verici oldu. Kuyunun verimli hale gelmesi için dışarıdan tazyikli su ile temizlik yapılacak. İnşallah emeğimiz boşa çıkmayacak. Tüm katkısı olan vatandaşlarımıza şahsım ve beldem adına teşekkür ederim."

Uzun süredir içme suyu sıkıntısı yaşayan Sırçalı beldesinde atılan bu adım, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.