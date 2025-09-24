Yozgat merkeze bağlı Erkekli köyünde içme suyu şebekesi kollektör sistemine geçirildi.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Erkekli köyünün içme suyu şebekesi yenilenerek modern kollektör sistemine geçirildi.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkilileri, yeni sistem sayesinde köydeki içme sularının daha verimli ve adil kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yetkililer, “Kollektör sistemi, suyun farklı bölgelerde dengeli dağıtılmasını sağlayarak, su kayıplarını azaltıyor ve köy halkının ihtiyaçlarını daha etkin şekilde karşılıyor” dedi.

Projelerin Devlet-Millet iş birliği ile hayata geçirildiğini vurgulayan yetkililer, çalışmalarda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Yetkililer, “yenilenen şebeke ile köy sakinlerinin içme suyu hizmetine kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde erişmesinin sağlanması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, içme suyunun düzenli ve adil bir şekilde dağıtılmasının yaşam kalitesini artıracağını belirtti.