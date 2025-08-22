Yozgat Bayatören köyünde 1,5 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı.

Yozgat İl Özel İdaresi, Bayatören köyünde yürüttüğü bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı çalışmasını başarıyla tamamladı. Yapılan çalışma ile köydeki vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlanmış oldu.

İl Özel İdaresi yetkilileri, projenin köy halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, vatandaşların uzun süredir beklediği altyapı ihtiyacının karşılandığını ifade etti. Yetkililer, hattın devreye alınmasıyla köyde olası su kesintilerinin de önleneceğini kaydetti.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının önümüzdeki dönemde de köylerde devam edeceğini ve bölge halkının kaliteli hizmete erişiminin sürdürüleceğini vurguladı.

Bayatören Köyü Muhtarı Mustafa Şahiner ise, çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “İçme suyu hattı yapımında emeği geçen Sayın Valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize ve özel idaredeki tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet köyümüz için büyük önem taşıyor” dedi.