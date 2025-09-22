Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydıncık İl Genel Meclis Üyesi Adem Kızılok, Aydıncık’a bağlı Kocabekir köyünde uzun süredir ihtiyaç duyulan içme suyu deposunun tamamlanarak hizmete girdiğini duyurdu.

Kocabekir köyünde yaşayan vatandaşların içme suyu konusunda sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Kızılok, yeni yapılan 75 tonluk içme suyu deposunun bu ihtiyacı önemli ölçüde gidereceğini ifade etti. Kızılok, “Köyümüze 75 tonluk içme suyu deposu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık hemşehrilerimiz daha düzenli, sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşacak” dedi.

Kızılok, İl Genel Meclisi olarak köylerin altyapı ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Hemşehrilerimizin temiz ve sağlıklı suya daha kolay ulaşması bizler için en büyük gurur. Hizmet etmek bizim görevimiz” diye konuştu.

Yeni deponun yapımında emeği geçen kurum ve çalışanlara teşekkür eden Kızılok, “Bu güzel hizmet köyümüze hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra da köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocabekir köyü sakinleri de yeni yapılan içme suyu deposundan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının artık sona ereceğini belirtti.