Son zamanlarda enflasyondaki yükseliş, birçok ürün ve hizmetin fiyatlarında rekor düzeyde artışlara neden olmuştur. Bu durum, ödemelerin nakit yerine IBAN numaraları aracılığıyla yapılmasını yaygınlaştırmıştır.

Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN kullanarak banka hesaplarına para gönderen vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Saygın, para gönderme işlemi yaparken açıklama kısmına alınan hizmet veya borç ödemesi gibi detayları yazmanın gerekliliğini vurguladı.

Mobil bankacılığın gelişmesiyle birlikte nakit para kullanımının azaldığını belirten Saygın, IBAN üzerinden para transferlerinin arttığını ifade etti. Ancak, bu kolaylıkların yanı sıra bazı sorunların da ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Saygın, IBAN'a para gönderirken açıklama yazmanın önemine dikkat çekti. Borçlar Kanunu'nun 1002. maddesine göre, açıklama yapılmadan gönderilen paranın borç ödemesi olarak kabul edileceğini belirtti.

"Eğer bir açıklama yapmıyorsanız, bu para karşı tarafa borcunuz olduğu ve bu borcu ödemek için gönderdiğiniz olarak kabul edilir," diyen Saygın, bu durumun önüne geçmek için mutlaka açıklama yazılması gerektiğini söyledi.

Saygın, açıklama kısmının boş bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

KİRA ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

IBAN üzerinden kira ödemesi yapan kişilerin ise açıklama kısmına sadece "kira" yazması yeterli olmayacaktır.

Bunun yerine, "2024 Ocak ayı kirası" veya "2024 Şubat ayı kirası" gibi kiranın hangi aya ait olduğunu belirten ifadeler eklenmelidir. Bu şekilde yapılan açıklamalar, ileride yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.