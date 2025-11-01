Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla “Bozok-47 Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi.

İle merkezi ve 13 ilçede eş zamanlı yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar, araçlar, umuma açık alanlar ve metruk binalar kontrol edildi.

Emniyet ekiplerinin katılımıyla düzenlenen uygulamaya 68 ekip ve 174 personel görev aldı.

Uygulama kapsamında: “bin 496 kişi sorgulandı. 335 araç kontrol edildi. 36 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı. 83 umuma açık iş yeri denetlendi. 12 metruk bina incelendi. 38 park ve bahçe kontrol edildi.”

Denetimlerde kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken, aranan şahıslara yönelik sorgulamalar da gerçekleştirildi. Trafik ekipleri ise şehir genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalarını sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Yozgat’ta vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, özellikle akşam saatlerinde vatandaşların yoğun bulunduğu park ve sosyal alanlarda kontrollerin devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Kentimizin güvenliği için çalışmalarımız kesintisiz sürecek” dedi.