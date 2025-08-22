Yozgat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Huzur Han Geleneksel El Sanatları Çarşısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Meydan Yeri Sarraflar Caddesi’nde yer alan Huzur Han’ın açılışına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, açılışta yaptığı konuşmada uzun yıllardır atıl durumda bulunan mekânı yeniden işlevsel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Arslan, “Bu mekân Yozgat’ın en eski yapılarından birisi. Şehrin merkezinde olmasına rağmen yıllardır unutulmuş, atıl bir şekilde duruyordu. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmayla güzel bir mekân haline dönüştürdük. Eski çarşılara benzeyen bir yapıya kavuşturduk” dedi.

Arslan, mekâna “Huzur Han” ismini verdiklerini belirterek, “Şehrimizin huzurlu bir şehir olmasından dolayı buraya Huzur Han adını verdik. İçerisinde Geleneksel El Sanatları yer alacak, vatandaşlarımıza hizmet verecek. Çay, kahve içilebilecek alanlar bulunacak, vatandaşlarımız gelip güzel bir mekânda dinlenebilecekler. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran Sayın Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arslan, Huzur Han Geleneksel El Sanatları Çarşısı’nın, el sanatlarının yaşatılmasına, turizme katkı sağlanmasına ve kent merkezinde sosyal yaşamın canlanmasına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Vali Mehmet Ali Özkan ise Huzur Han’ın kente kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Huzur Han Geleneksel El Sanatları Çarşısına vermiş olduğu emeklerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür eserler günden güne, günden atiye, geleceğe hem de nesillere emanet ve köprü olacak” diye konuştu.