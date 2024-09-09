Yozgat’ta hükümlüler, Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu’nun boya, badana ve temizliğini yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Yozgat Kampus Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları bünyesindeki hükümlüler, meslek edinme kurslarına katıldı.

Eğitime katılan hükümlüler, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin daha temiz, ferah ve hijyenik ortamda eğitim yapmalarına destek amacıyla gönüllü olarak kent merkezinde Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu’nun 37 derslik, koridor ve idari bölümlerini boyadı, okul ve bahçenin temizliğini yaptı.