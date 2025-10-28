Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Ekim Ayı Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Başkan Yardımcısı Dr. Türker Güven, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Başkal, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzm. Dr. Merve Feride Tan Ceylan, Uzman Serap Çağla Ekinci, Karyola Danışma ve birim çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzm. Dr. Merve Feride Tan Ceylan tarafından hazırlanan sunumda, 2025 yılı Ekim ayına ait il genelindeki hizmet verileri paylaşıldı.

Evde Sağlık Hizmetlerinin işleyişine ilişkin genel bilgilendirme yapılırken, hizmet kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda, Evde Sağlık Hizmetlerinin etkinliğini artıracak ve vatandaş memnuniyetini yükseltecek uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik kararlar alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yozgat genelinde evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara daha hızlı, etkin ve nitelikli hizmet sunulması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.