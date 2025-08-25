Çekerek ilçesinde yapımı süren Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatının çalışmaları hızla ilerliyor.

İnşaat Çalışmaları Sürüyor

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çekerek’e kazandırılacak yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatının planlandığı şekilde sürdüğü belirtildi.

Destek Verenler İçin Teşekkür Mesajı

Valilik açıklamasında, “Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.