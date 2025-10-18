Yozgat’ta ve diğer illerde uzun süredir yol boyunca karşılaşılan karmaşık hız levhaları, sürücüler için kafa karışıklığı yaratıyordu. Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 tarihli “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi” ile bu sorun tarihe karışıyor. Yeni uygulama kapsamında, yollarda tek tip hız levhaları kullanılacak ve radar cezalarındaki tuzak gibi sistemler kaldırılacak.

Son dönemde özellikle bayram öncesi, hızın aniden düşürülmesi ve radarların yeni limitlere göre konulması nedeniyle sürücüler sık sık cezalarla karşılaşıyordu. Örneğin 110 km ile giden bir sürücü, hızın bir anda 90 ve ardından 70 km’ye düşmesiyle radar cezalarına maruz kalabiliyordu. İçişleri Bakanlığı, karmaşık levhalara karşı kapsamlı bir düzenleme başlattı.

Çorum Osmancık’ta başlatılan çalışmada karmaşık ve gereksiz uyarılar kaldırıldı. Karadeniz Yolu’ndaki kafa karıştıran levhalar söküldü, İstanbul-Tosya arasındaki yolda aniden düşen hız sınırları düzenlendi. İlçe merkezlerinde ise hız limitleri net olarak sabitlendi.

İçişleri Bakanlığı, iki aylık süreçte 20 bin levhayı kaldırdı ve yüzlerce bölgeye yeni, sadeleştirilmiş levhalar yerleştirdi. Karmaşık sistemler yerine tek tip levha ve tek hız sistemi uygulanacak. Böylece hem sürücüler hem de trafik denetim sistemleri için netlik sağlanacak.