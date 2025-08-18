Yozgat’ta yer alan Uşaklı Höyük’te yürütülen son kazı çalışmaları, Hitit toplumunun unutulmuş yönlerini yeniden yazabilecek bir keşfi gün yüzüne çıkardı.

Araştırmacıların gizemli bir dairesel yapıyla bağlantılı ritüel alan olarak yorumladıkları bir mekânda bırakılmış en az yedi çocuğa ait kalıntılar.

Pisa Üniversitesi öncülüğünde bu araştırmada, Türk ve Britanyalı kurumlarla iş birliği içinde çalışan Orta Anadolu İtalyan Arkeoloji Misyonu tarafından gerçekleştirilen bu keşif, geleneksel bir gömme uygulaması değil.

Biri neredeyse bütün olan çocuk iskeletleri, kül yığınları, hayvan kemikleri ve seramik parçalarıyla birlikte bulundu.

Proje eş direktörü Anacleto D’Agostino’nün yaptığı açıklamada, “Belirgin bir gömme düzeni yoktu. Bunlar çukur mezarlar değil, kasten bırakılmış kalıntılar. Bağlam, Hitit dünyasında çocuklara farklı bir muamele uygulandığını düşündürüyor; yazılı kaynaklarda ise bu konuda ayrıntı bulunmuyor.” dedi

Dairesel Yapının Anlamı

MÖ 3. binyıldan beri iskân gören höyük, 2021 yılında kuzeydeki F alanında keşfedilen ve işlevi hâlâ bilinmeyen taş halkayla — “Dairesel Yapı” — gündeme gelmişti.

Son kazılar, bu yapının yüzyıllar boyunca varlığını koruduğunu doğruladı: Geç Tunç Çağı’nda (MÖ 14–13. yüzyıllar) çevresinde değişiklikler yapılmasına rağmen, Hititler ve onlardan sonrakiler bu alanın konumuna saygı göstermişti.

Koç Üniversitesi’nden arkeolog Valentina Orsi’nin aktardığına göre, “Çocuk kalıntıları yapının dış döşemesinin yanında bulundu. Aralarında genetik analizi Ankara Üniversitesi’nde süren, olağanüstü iyi korunmuş bir diş de vardı. Bu çalışma, bölge halkı hakkında daha önce bilinmeyen bilgileri ortaya koyabilir” ifadeleriyle açıkladı.



Düzenleme, Fenike’deki ‘tophet’leri, bebeklerin bırakıldığı ritüel alanları andırıyor, ancak burada urne bulunmadı. Orsi, bunun erken ölümle ilişkili uygulamalara adanmış bir alan olabileceğini öne sürüyor.

Unutulmuş Bir İmparatorluğun İzleri

MÖ 1.650 ila 1.200 arasında Mısır ve Babil’le rekabet eden Hint-Avrupa kökenli Hititler, kapsamlı çivi yazılı arşivler bırakmıştı, ancak çocukların cenaze ritüellerinden neredeyse hiç bahsetmemişlerdi.

Antik Yakındoğu’da çocuklar genellikle evlerin altına ya da küplerin içine gömülürdü, fakat buradaki uygulama farklı, diyor University College London’dan uzman Yağmur Heffron. Ekip, bu yapının Zippalanda ile ilişkilendirilen Fırtına Tanrısı’na adanmış bir kutsal alan olabileceğini düşünüyor.

Roma Sapienza Üniversitesi’nden zooarkeolog Claudia Minniti, çocuklara ek olarak, çevredeki çukurlarda at, eşek ve geyik kemikleri bulundu. Bunlar muhtemelen adak olarak bırakılmışlardı. “Daha üst tabakalarda ise tüm bir at iskeleti, ziyafet ya da kurban kalıntıları keşfedildi” diyor Çömleklerde yapılan kalıntı analizleri, et ve tahıl tüketimini gösteriyor” diye açıkladı.

D’Agostino, “Üst akropoldeki kazılar, Demir Çağı’ndan (MÖ 12. ila 6. yüzyıllar) Hellenistik döneme (MÖ 4. ila 1. yüzyıllar) uzanan bir tabakalaşmayı ortaya koydu; Orta Çağ’a ait herhangi bir iskân izi yoktu. Kireç döşemelerinin altından ocaklar ve duvarlar çıktı, bu da açık toplanma alanlarına işaret ediyor. “Dairesel Yapı ise daha eski bir evreye ait ve anıtsal önemini yeniden teyit ediyor” diye ekliyor.

Buna karşılık, alt terasta 11. ila 13. yüzyıllara tarihlenen bir Orta Çağ nekropolü bulundu. Türk antropologlar tarafından incelenen sanduka mezarlardaki bir ailenin DNA analizleri, 1071 Malazgirt Savaşı’nın etkilerine ışık tutabilir.

Araştırmacılar uzun süredir Uşaklı Höyük’ü, tabletlerde Fırtına Tanrısı’nın kült merkezi olarak geçen Zippalanda ile ilişkilendiriyor.

2017’de bulunan bir çivi yazılı parça ve muhtemelen bir tapınak olan II Numaralı Yapı’nın anıtsallığı bu hipotezi destekliyor. Heffron açıklamasında, “Burada alışılmadık bir malzeme olan granit malzemenin tercih edilmesi de önemini gösteriyor” diyor.

İtalya ve Türkiye tarafından finanse edilen proje, 2026’da paleobotanik ve DNA araştırmalarıyla devam edecek. D’Agostino, “Her kemik, her tohum, burayı mesken tutan insanların günlük yaşamına bizi biraz daha yaklaştırıyor” dedi.