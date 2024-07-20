Hisseli tapu alırken göz önünde bulundurulması gereken önemli konular bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmediğinde maddi kayıplar yaşanabilir. Hisseli tapu sahipleri, hisse paylarını satarken genellikle büyük çaba sarf ederler ve hatta değerinin altında satış yapmayı göze alabilirler. Bu durum, alıcıların dikkatli olmalarını ve detaylı bir araştırma yapmalarını gerektirir.

Öncelikle, hisseli tapunun yasal durumu ve diğer hissedarların rızası gibi konular mutlaka gözden geçirilmelidir. Tapunun hukuki durumu, mevcut hissedarların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekte yaşanabilecek olası sorunların önüne geçecektir. Ayrıca, tapu üzerindeki hakların ve mülkiyetin net bir şekilde anlaşılması önemlidir.

Hisseli tapu satın alırken dikkate alınması gereken en önemli husus, diğer hissedarların önalım hakkına sahip olduğudur. Bir gayrimenkulde ortaklık söz konusu olduğunda, diğer hissedarlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Bu hak tanınmadan gayrimenkulün hisseleri üçüncü kişilere satılırsa hukuki problemler doğabilir. Eğer hisse payları diğer hissedarların bilgisi olmadan üçüncü bir kişiye satılırsa, bu satış mahkeme kararıyla iptal edilebilir. Bu nedenle, ilgili gayrimenkulün hisse paylarının satışı için önce diğer hissedarlara teklif götürülmesi gerekmektedir.

Hisseli gayrimenkul satın alırken yapılan en büyük hatalardan biri, tapu harcını düşük ödemek için gayrimenkulün satış bedelinin tapuda düşük gösterilmesidir. Bu hatayı yapan bir kişi, diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak tapuyu geri almak istemeleri durumunda ödediği parayı geri alamayabilir. Bu durumda, kâr etmek isterken zarar etme riskiyle karşı karşıya kalır.

Hisseli tapu sahibi olmanın riskleri arasında paydaşlıktan çıkarılma, ön alım hakkı, belirsizlik, güvensizlik ve sürdürülebilirlik gibi durumlar bulunmaktadır.