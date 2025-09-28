Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Şefaatli ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) üzerinden gelen hırsızlık ihbarına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan açıklamada, olay sırasında dilencilik suçu işleyen şahısların tespit edilerek cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Z.K., G.K. ve G.K. isimli şahısların dilencilik yaptıkları tespit edilerek, kişi başı 1.406 TL olmak üzere toplam 4.218 TL idari para cezası kesildiği kaydedildi. Jandarma ekiplerinin olaylara hızlı müdahalesi sayesinde kamu düzeninin korunduğu ve benzer ihlallerin önlenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşları şüpheli durumları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirmeye çağırırken, toplumsal huzurun sağlanmasında jandarma denetimlerinin ve vatandaş duyarlılığının önemli rol oynadığını belirtti.