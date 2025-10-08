Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve ürün kalitesi denetimi gerçekleştirdi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerin halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirtti.
Ekinci, “Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması her zaman önceliğimizdir” dedi.
Denetimler sırasında hijyen ve gramaj konusunda eksiklikleri tespit edilen işletmelerin bilgilendirildiği, gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.
Başkan Ekinci, Sorgun’da vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.