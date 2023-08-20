Yozgat Valiliği himayesinde Oran Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri” kapsamında “Sondan Kaçma Yarışları” ve Yozgat MTB Yarışları yapıldı.

Sondan kaçma yarışları Saat Kulesi’nden başlarken Yozgat MTB Yarışları ise Çamlık Milli Park’ta düzenlendi.

Yozgat Uluslararası Bisiklet Günleri kapsamında 19 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’da Saat Kulesi’nde Sondan Kaçma Yarışları yapılırken 20 Ağustos Pazar günü saat 09.00’da Çamlık Milli Parkı’nda MTB yarışları yapıldı.

SONA KALMAKTAN KAÇTILAR!

Uluslararası Bisiklet Günlerinin 2’ncisi ve “Sondan Kaçma Yarışları” kapsamında Saat Kulesi ve Lise Caddesi’nde belirlenen yol güzergâhında, birçok ilden gelen yarışmacı ter dökerek sona kalmaktan kaçtılar.

Yozgat Lise Caddesi ile Saat Kulesi çevresinde yapılan16 turda tamamlanan ve 27 sporcunun katıldığı yarışın startını Vali Mehmet Ali Özkan verdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, yarışma hakkında bir konuşma yaptı. Vali Özkan, valilik, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla bisiklet yarışlarının bu yıl ikinci kez yapıldığını söyledi.

Yiğitler şehri Yozgat'ta gençlerin yiğitçe yarışacaklarını belirten Özkan, "Sporcularımız hem kentin güzelliklerini, hem de bu kentin insanının gönlündeki güzellikleri gittikleri yerde anlatacaklar. Yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sondan kaçma yarışlarında Sakarya'dan Emre Yuca 1’inci, Kocaeli'nden Emre Yavuz 2’nci, Ahmet Can Akpınar 3’üncü oldu.

YARIŞLAR YOZGAT’A KATKI SAĞLADI

İl dışından gelen sporcular Yozgat’ın turizmine ve sosyal alanına katkı sağladı.

16 kategoride gerçekleştirilen Yozgat Bisiklet Günleri ve Yarışları’na yaklaşık birçok sporcu katılım sağladı.

Bisiklet yarışlarında her kategoride dereceye giren yarışmacılara ise ödül takdim edildi.

Bisiklet yarışmalarının ikincisinin ise kurumsal bir kimlik kazandırmak ve geleneksel hale getirilmek için yapıldığı not düşüldü.

Geçen sene birincisi yapılan yarışmanın bu yıl ikincisini düzenlenerek geleneksel hale getirilmek hedeflendi. Melike Aslı Arslan