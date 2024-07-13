Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticiler sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu. Detaylar haberimizde:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindirecek önemli bir duyuru yaptı. Yumaklı, toplamda 87 milyon 484 bin TL'lik destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ve hububat-baklagil ve dane mısır desteği ödemelerinin çiftçilere ulaştırıldığını belirtti.

Bu kapsamda, toplamda 87 milyon 484 bin TL'lik destek ödemesi bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.