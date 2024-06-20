Ekonomi yönetimi, kredi kartı kullanımındaki hızlı artışa karşı yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Kredi kartı limitleri ve taksit sayıları, bireylerin maaşlarına göre belirlenecek.

Kredi kartı nakit avans çekim faiz oranlarındaki artışlar, paraya ihtiyacı olan vatandaşları durduramadı. Kredi kartı kullanımındaki hızlı artış, ekonomi yönetimini yeni düzenlemeler yapmaya zorladı. Bu kapsamda, kredi kartı kullanımını kısıtlayıcı önlemlerin getirilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, kredi kartı limitlerinin düşürülmesi ve taksit sayılarının azaltılması yönünde düzenlemeler beklediklerini belirtiyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 75’i aşmıştı ve uzmanlar, bu artışın sebeplerinden biri olarak kredi kartı kullanımındaki artışı gösteriyor. Yıllık yüzde 80’e yaklaşan ihtiyaç kredi faizlerinin, kredi kartı faizlerinden daha yüksek olması, kredi kartı kullanımını artırdı.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA ARTIŞ

Kredi kartı nakit avans çekimlerinde ve kredili mevduat hesabı kullanımında da artış gözlemleniyor. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Merkez Bankası, Mart ayında yaptığı düzenleme ile kredi kartı nakit avans çekim faiz oranını yüzde 4,42’den yüzde 5’e, kredili mevduat hesabı faizini ise yüzde 5’e yükseltti. Ancak bu artış, kredi kartı kullanımını azaltmada yeterli olmadı.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adet oldu. 2023 yılının Mayıs ayına göre kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaştı.

KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 103 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin 1 trilyon 73 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 176,7 milyar TL'si banka kartlarıyla ve 23,4 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartıyla yapılan ödemeler önceki yıla göre yüzde 111, banka kartıyla yapılan ödemeler yüzde 64 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise yüzde 129 arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapması bekleniyor. Bu kapsamda, müşterilerin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında bir limit belirlenmesi öngörülüyor.

KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limitin aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşteriler için ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor. Ayrıca, yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik olarak taksit sayısının düşürülmesi de gündemde.