Her yıl olduğu gibi bu yılda sabahın erken saatlerinde başlayan piknik programı, akşama kadar devam etti.

Birlik ve beraberliği artırmak, eski günleri yad etmek, yeni yetişen neslin bir birleriyle tanışmasını sağlamak, gelenek ve görenekleri yaşatmak amacıyla dernek faaliyetlerinde bir araya gelen Gökdere Köyü nüfusuna kayıtlı Ankara’da ki köylüler, yoğun ve yorucu iş ortamından uzaklaşarak piknikte bol bol eğlendiler.

Dernek Başkanı İshak Erbek ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, sohbet edildi, oyun oynandı, geçmişte ki köy hayatında yaşanılan anılar tazelendi.

Geleneksel bir şekilde piknik programını her yıl yaptıklarını belirten Başkan İshak Erbek, “Güzel bir etkinlik oldu. Piknikte, köylülerimiz bir araya geldiler. Sohbet etme imkânı oldu. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş olduk. Köyümüzde ki eski anılarımız yeniden anlatıldı. Bu ve buna benzer programları bundan sonra da gerçekleştireceğiz dedi.