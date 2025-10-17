Raporda, Yozgat’ta yıllık PM2.5 oranının 13,64 µg/m³ olduğu belirtilirken, bu değerin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği 5 µg/m³ sınırının neredeyse üç katı olduğu vurgulandı.

201 Kişinin Ölümü Hava Kirliliğine Bağlandı

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yayımlanan “Kara Rapor 2024”e göre, Yozgat’ta 30 yaş üstü ölümler içinde 201 ölüm hava kirliliğine atfedildi. Bu da ildeki doğal nedenli ölümlerin yaklaşık yüzde 6,43’ünün hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, uzun süreli ince partikül madde (PM2.5) maruziyetinin kalp-damar hastalıkları, solunum yetmezliği ve kanser riskini artırdığını belirtiyor.

Yozgat’ın Havası Sınırın Üzerinde

Yozgat’taki 13,64 µg/m³ PM2.5 değeri, Türkiye ortalamasına göre düşük görünse de DSÖ’nün güvenli limitinin neredeyse üç katı.

Yani Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar, her gün farkında olmadan sağlığı tehdit eden partikülleri soluyor.

PM2.5 Hakkında Uzmanlar Uyarıyor

Çevre İçin Hekimler Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, akciğerlerin en uç noktalarına kadar ulaşabilen Partikül Madde 2.5'in damar sistemine geçebildiğine dikkat çekti. Çağlayan, "Bu partiküller her yıl dünya genelinde 7,8 milyon erken ölüme neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Genelinde Durum Daha Kötü

Raporda, Iğdır, Erzincan ve Kütahya, Türkiye’nin havası en kirli illeri olarak açıklandı. İstanbul ve Ankara’da ise hava kalitesi “hassas” seviyede ölçüldü. Batman, Hakkâri ve Malatya gibi illerde ise PM2.5 seviyelerinin 50 µg/m³’ü geçtiği ve bu şehirlerde ölüm oranlarının yüzde 30’u bulduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle Partikül Madde 2.5 (PM2.5) olarak bilinen zararlı kirleticinin yasal sınır değerinin Türkiye’de hâlâ belirlenmemiş olmasının ciddi bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Rapora göre, Türkiye’deki hava kirliliği oranı Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelere çekilirse, her yıl en az 60 bin kişinin yaşamının kurtarılabileceği belirlendi.

Yozgat, Türkiye geneline göre nispeten daha iyi görünse de sınır değerlerin hâlâ oldukça üzerinde kalıyor.

Uzmanlar Ne Öneriyor?

Kentsel gelişmenin planlı şekilde ilerletilmesi ve yerleşim ile endüstri alanlarının uyumlu planlanması,

Isınmada kullanılan yakıt kalitesinin yükseltilmesi ve düşük emisyonlu enerji çözümlerine geçiş,

Trafik yönetimi ve toplu taşımaya yatırımların artırılması,

PM2.5 için yasal sınır değeri belirlenmesi ve izleme ağlarının güçlendirilmesi.

PM2.5 seviyesi hakkında konuşan Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel “Eğer kentleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek, bu bedel hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kılavuz değerlere doğru indirilebilir ve karşılığında da ekonomik maliyet azaltılabilir” ifadelerini kullandı.