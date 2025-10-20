Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ile Yozgat Şehir Hastanesi iş birliğinde, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Şehir Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek erken tanının önemine dikkat çekti.

“Dünyada her 8 kadından 1’i yaşamı boyunca meme kanseri riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısı yüzde 90’ın üzerine çıkmaktadır” diyen Karaarslan, kadınlara kendi kendine meme muayenesi konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Karaarslan, erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak şöyle konuştu: “20 yaşından itibaren her kadının düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması büyük önem taşımaktadır. Bu basit ama etkili yöntemi öğrenmek ve uygulamak erken teşhisin en güçlü adımıdır. Eğitim almak isteyen vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri veya Sağlıklı Hayat Merkezimize başvurarak bu konuda ücretsiz eğitim alabilirler. Ayrıca 40 yaş ve üzeri kadınlarımızın mamografi taramalarını da ihmal etmemelerini özellikle öneriyoruz.”

Etkinlikte ayrıca Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, farkındalık çalışmalarının toplum sağlığı açısından önemine değinerek, Şehir Hastanesi’nin bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Program kapsamında Genel Cerrahi Uzmanı Op. Mustafa Koray Demiryürek, Halk Sağlığı Uzmanı Uz. Dr. Çağla Susuz ve Yozgat KETEM Hemşiresi Canan Şener tarafından katılımcılara meme kanseri taramaları, erken teşhis yöntemleri ve koruyucu sağlık uygulamaları hakkında eğitim verildi.

Etkinlik, katılımcılara farkındalık broşürlerinin dağıtılması ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.