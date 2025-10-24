Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adil Güzel, çocuk felci hastalığına dikkat çekerek, aşılanmanın önemini vurguladı.

Dr. Güzel, yaptığı açıklamada, “Polio, sinir sistemini etkileyerek kalıcı felçlere yol açabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Çoğunlukla 5 yaş altı çocuklarda görülür ve aşılanmamış bireylerde hızla yayılabilir. Günümüzde polioya karşı en etkili koruma yöntemi aşıdır” dedi.

Dr. Güzel, Türkiye’de çocuk felci aşısının rutin aşı takviminde yer aldığını ve ücretsiz uygulandığını belirterek, ailelere çağrıda bulundu: “Ailelerin çocuklarının aşılarını eksiksiz yaptırması hem kendi çocuklarının sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, aşı ile korunmak, hem bireyi hem de toplumu korumanın en güvenli yoludur.”

Dr. Güzel, Dünya Polio Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, çocuk felciyle mücadelede aşının önemine dikkat çekerek, aileleri bilinçli ve duyarlı olmaya davet etti.

“Gelin, aşının gücüyle çocuk felcini tarihe gömelim ve tüm çocuklarımızı bu hastalıktan koruyalım” ifadelerini kullandı.