Yozgat Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşıldı.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yollarda daha güvende olmanız için çalışıyoruz. Hedefimiz trafikte ‘0’ can kaybı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor” denildi.

Yapılan paylaşımda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzinsiz/Yetkisiz Servis Taşımacılığı, Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Usulsüz Kullanımı, Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde ile Motosiklet ve Motorlu Bisiklet denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

İZİNSİZ/YETKİSİZ SERVİS TAŞIMACILIĞI DENETİMİ

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince İzinsiz/Yetkisiz Servis Taşımacılığı Denetimi kapsamında il geneli 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan uygulamalarda 15 ekip ile 23 personel görev aldı. Uygulamada 34 araç denetlendi.

IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİNİN USULSÜZ KULLANIMI DENETİMİ

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Usulsüz Kullanımı Denetimi kapsamında il geneli 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan uygulamalarda 15 ekip ile 23 personel görev aldı. Uygulamada 52 araç denetlendi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU/UYARICI MADDE DENETİMİ

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi kapsamında il geneli 16-17 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan uygulamalarda 15 ekip ile 23 personel görev aldı. Uygulamada 237 araç denetlendi.

MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET DENETİMİ

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi kapsamında il geneli 18-19 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan uygulamalarda 15 ekip ile 23 personel görev aldı. Uygulamada 79 araç denetlendi.