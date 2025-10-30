Valilikten yapılan açıklamada, doğaya sahip çıkmanın gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğu vurgulandı.

Hedef 4 Milyon Fidan2

Açıklamada, fidan dikmenin hem kişisel huzur sağladığı hem de “Yeşil Vatan” bilincini güçlendirdiği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi: “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlarımızı toprakla buluşturmak için gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizi ilimizdeki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyoruz. Başka bir yere söz vermeyin, ailece bekliyoruz.”

Hedef 4 Milyon Fidan1

Etkinlikler kapsamında kentteki okullar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların geniş katılımla fidan dikim etkinliklerine iştirak edeceği belirtildi.

Öğrencilere erken yaşta çevre bilinci kazandırılması amacıyla eğitim kurumlarında da farkındalık programları gerçekleştirileceği bildirildi.

Hedef 4 Milyon Fidan

Bu yıl Yozgat genelinde 4 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, “Yeşil Yozgat, Yeşil Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Son gün yarın: Yozgat’ta yenilemeyenlerin cebi yanacak!
Son gün yarın: Yozgat’ta yenilemeyenlerin cebi yanacak!
İçeriği Görüntüle

Ormanların ülkenin ciğerleri olduğu vurgulanan mesajda, vatandaşların etkinliğe katılarak geleceğe nefes olmaya davet edildi.

Muhabir: Nisa Eraslan