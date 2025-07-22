Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesi'nde yer alan taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

En Yüksek Muhammen Bedel 116 Milyon Lira

İhaleye konu olan taşınmazlar ve muhammen bedelleri şöyle belirlendi:

2480 ada 1 parsel numaralı, 9 bin 729 metrekare (m²) yüzölçümüne sahip arsa için 116 milyon 748 bin lira,

2481 ada 3 parsel numaralı, bin 640,89 m² yüzölçümüne sahip arsa için 19 milyon 690 bin 680 lira,

2481 ada 4 parsel numaralı, bin 641,53 m² yüzölçümüne sahip arsa için 19 milyon 698 bin 360 lira,

2481 ada 5 parsel numaralı, 3 bin 570,14 m² yüzölçümüne sahip arsa için 28 milyon 561 bin 120 lira muhammen bedel belirlendi.

Her bir taşınmaz için geçici teminat bedelleri de yüzde 3 oranında belirlendi. İhaleler, 5 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binası’ndaki İl Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerden ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi istenirken; tüzel kişilerden ise ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi ve imza sirküleri gibi belgeler talep edilecek.

Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü sunması zorunlu olacak. İhaleye ortak girişimle katılacak olanların ise noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini sunmaları gerekiyor.

Geçici teminatlar ise nakit veya banka teminat mektubu şeklinde Yozgat İl Özel İdaresi adına Vakıflar Bankası Yozgat Merkez Şubesi’ne yatırılacak.

Şartname Bedeli 5 Bin Lira

İhaleye katılacakların, taşınmazlarla ilgili ihale dokümanını mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğü'nde inceleyebileceği bildirildi. İhale şartnamesi ise 5 bin lira karşılığında temin edilebilecek.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, teklif mektupları ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanan zarflar içinde ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor.

İhale ve satıştan doğacak tüm vergi, resim, harç, tapu ve diğer masrafların ihale üzerinde kalan kişi veya kurum tarafından karşılanacağı belirtildi. İl Encümeni, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkili olacak.