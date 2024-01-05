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Sorgun ilçesinde her hafta kurulan canlı hayvan pazarında veteriner hekim Erhan Pek tarafından büyükbaş hayvanların ayak, tırnak ve boynuz bakımları yapılıyor. Veteriner hekim Pek tarafından kurulan özel bir kafese giren hayvanların tırnakları spiral ile kesiliyor. Sağlık açısından son derece önemli olan hayvanların ayak ve pedikür bakımları da veteriner hekim tarafından yapılıyor.

Hayvanlarda ayak bakımının son derece önemli olduğunu söyleyen veteriner hekim Pek, “Hayvan sağlığı açısından ayak, tırnak ve bakımı çok önemlidir. Bölgemizde besicilik yapan üreticilerimizin talepleri doğrultusunda tırnak kesim ünitemizi hizmete sunduk. 15-20 dakika içerisinde hayvanın 4 ayağının tırnak kesimini, temizliğini, bakımını, tırnak çürüklüğü tedavilerini, tırnak mantarı tedavilerini yapıyoruz. Hayvanlarda ayak bakımı son derece önemlidir. Et ve süt verimini artırdığı gibi tohumlamanın da başarılı olmasını sağlar” dedi.

Sorgun ilçesinde yaşayan Murat Demirel isimli üretici de insanlar gibi hayvanların da ayak sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, “Hayvanlarımın ayak sağlığına önem gösteriyorum. Ayak ve tırnak bakımı yapılan hayvanlarımda et ve süt artışını gözlemliyorum. Hayvanlarım hiçbir acı çekmeden yapılan işlemlerden sonra sağlığına kavuşuyor. Ben de zaman zaman ayağında sorun olan hayvanlarımı veteriner hekime getiriyorum” şeklinde konuştu.