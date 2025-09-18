Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TULIP (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi) kapsamında mera ıslahı ve rehabilitasyonu çalışmalarına başladı.

Mera iyileştirmesi çalışmaları kapsamında, 18 Ağustos 2025 tarihinde TR-CEKEREK RST-505414-CW-RFQ referans numarasıyla Dünya Bankası satın alma esas ve usullerine göre yapılan “11 Adet Hayvan Gölgeliği ve 55 Adet Kaşınma Kazığı Yapım İşi” ihalesi, AKVA İnşaat firması tarafından kazanıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk ile firma yetkilisi arasında sözleşme imzalanarak, projenin uygulanmasına resmi olarak başlanmış oldu.

Proje kapsamında yapılacak 11 hayvan gölgelikleri ve 55 kaşınma kazığının, Çekerek Havza Projesi çerçevesinde Merkez, Akdağmadeni ve Kadışehri ilçelerine bağlı köylerde hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışmaların, mera alanlarının ıslahı ve hayvan refahının artırılması açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.