Yozgat’ta çocuklar, besledikleri hayvanlar su içebilsin diye elleriyle gölet yaptı.

Sorgun’a bağlı Araplı Beldesinde yaşayan çocuklar, eskiden yoğun şekilde akan nehrin kuruması üzerine hayvanları için harekete geçti.

Akarsudaki su miktarının azalmasıyla hayvanların içecek su bulmakta zorlanması, çevredeki suların da kirli olması çocukların aklına yeni bir fikir getirdi.

Çocuklar elleriyle taşıdıkları çamur ve balçık karışımından mini bir havuz oluşturarak hayvanların su içmesine yardımcı oldu.

Hayvanları için seferber olan çocuklardan Yiğit Atıl, "Allah bir daha böyle kuraklık vermesin. Eskiden buradan hayvanlar kendi imkanlarıyla lıkır lıkır su içerdi. Artık bizim imkanlarımızla su içmeye çalışıyor. Hava 40 dereceye yaklaştığı için hayvanlarımız bu gölde su içemiyor. Ağzına kum giriyor. Biz de kendi imkanlarımızla buraya göl yapmaya çalıştık ve bunu başardık" dedi.

Çocukların düşünceli davranışı takdir topladı.