Boğazlıyan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Etkinlikte kreş öğrencileri, hayvan sevgisinin önemine dikkat çeken çeşitli etkinliklere katıldı. Akademisyenler ve üniversite öğrencileri miniklere hayvanların yaşam döngüsü, bakımı ve korunması hakkında bilgiler verdi. Çocuklar, hayvan dostlarıyla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Boğazlıyan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden yapılan açıklamada, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’na gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, “Bizleri misafir eden değerli hocalarımıza ve öğrencilere en içten teşekkürlerimizi sunarız. Göstermiş oldukları misafirperverlik ve katkılar bizler için çok kıymetliydi. İş birliğiniz ve duyarlılığınız için minnettarız” ifadelerine yer verildi.