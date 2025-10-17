Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede Şap Hastalığı’nın yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle Boğazlıyan Hayvan Pazarı’nın geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Başkan Coşar, hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararın tedbir amaçlı olduğunu belirterek, “Şap Hastalığı’nın yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle Boğazlıyan Belediyesi Hayvan Pazarımız, bu haftadan itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatılmıştır” dedi.

Coşar, üreticilere, besicilere ve vatandaşlara anlayışlarından dolayı teşekkür ederek, “Karar, hem hayvan sağlığı hem de üreticilerimizin ekonomik kayıplar yaşamaması adına önleyici bir tedbirdir. Süreç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.