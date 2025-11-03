Sorgun’a bağlı Eymir beldesinde “Hayırlı Günler Komşum” buluşması programı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri ve “Derdin Derdimiz” sohbet programı kapsamında MHP heyeti, Eymir Beldesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Heyet, Eymir Beldesi'nde esnafları ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Programın devamında köy odasında vatandaşlarla bir araya gelen MHP temsilcileri, bölgenin ihtiyaçları ve yerel çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Eymir Belediye Başkanı Sinan Yanar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin başlattığı bu anlamlı program çerçevesinde, kıymetli milletvekilimiz ve teşkilatlarımızı beldemizde misafir ettik. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla yapılan bu buluşmalar, gönül bağımızı daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Yanar, programa katılan tüm isimlere teşekkür ederek, “Bu nazik ziyaretleri dolayısıyla milletvekilimize, il ve ilçe teşkilatımıza, belediye başkanımıza, ocak başkanımıza, muhtarlarımıza ve tüm misafirlerimize şahsım ve beldemiz halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.