2025 yılı içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, üreticilere 33 adet yalıtımlı portatif çadır, 198 adet akıllı yemlik ve 132 adet şamandıralı suluk teslim edildi. Bu desteklerle küçükbaş hayvancılığın daha modern ve verimli şekilde yapılması hedefleniyor.

TULIP Projesi, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında belirlenen köylerde uygulanıyor. Yozgat genelinde Akdağmadeni ilçesine bağlı 86 köy, Aydıncık ilçesine bağlı 25 köy, Çayıralan ilçesine bağlı 25 köy, Çekerek ilçesine bağlı 44 köy, Kadışehri ilçesine bağlı 27 köy, merkeze bağlı 18 köy, Saraykent ilçesine bağlı 18 köy ve Sorgun ilçesine bağlı 29 köy olmak üzere toplam 272 köy proje kapsamına dahil edildi.

Özkan Üreticilerle Bir Araya Geldi

Yürütülen çalışmalar kapsamında Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Belediyesi Ahmetfakılı Mahallesi’nde kurulan çadırları ziyaret etti. Özkan, üreticilerle bir araya gelerek proje hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk’ten bilgi aldı.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”