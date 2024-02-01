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Bankacılık sektöründe 2024 yılına girilmesiyle birlikte, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları güncellendi. Kredi faiz oranları, Yozgat'ta ev sahibi olmak isteyenleri üzecek seviyelerde bulunuyor.

Bankaların sunduğu en uygun kredi oranları şu şekilde:

YAPI KREDİ

Bireysel İhtiyaç Kredisi: %4,99

Konut Kredisi: %3,20

Taşıt Kredisi: %4,99

AKBANK

İhtiyaç Kredisi: %3,73

Taşıt Kredisi: %3,69

Konut Kredisi: %3,03

İŞ BANKASI

İhtiyaç Kredisi: %3,71

Taşıt Kredisi: %3,85

Konut Kredisi: %2,87

DENİZBANK

Konut Kredisi: %3,79

Taşıt Kredisi: %4,49

İhtiyaç Kredisi: %4,88

Yozgat'ta ev sahibi olmak isteyenler, yüksek kredi faiz oranlarıyla hayallerine bir adım daha uzaklaşıyor. Bankaların politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen bu faiz oranları, konut alımı için cazip fırsatlar sunmuyor. Yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler, kredi oranlarını yüksek buluyor. Bu avantajlı faiz oranlarıyla, Yozgat'ta konut sahibi olmak artık daha zor hale geldi.