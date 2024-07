Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “Okumanın yaşı yoktur” diyerek hayallerini gerçekleştirmek için iletişim fakültesini tercih eden öğrencilerle bir araya geldi.

Dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, iletişim fakültesini tercih eden öğrenciler ile buluşarak onlarla sohbet edip, hikayelerini dinledi.

Fakülte yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Dekanımız ikinci üniversite ya da ilk üniversitesi için doğru zamanı bekleyen öğrencilerimizle buluştu” denildi.

“OKUL BENİM İÇİN İLK SIRAYI ALDI”

Okula başlamadaki amacının çocuğuna örnek olabilmek olduğunu söyleyen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Şerife Kılıç, "Okula başlamadaki ilk amacım çocuğuma örnek olabilmek ve vaktimi daha değerli geçirmekti. Ancak eğitimden zevk almaya başlayınca, iletişimimin daha iyiye gittiğini fark edince okul benim için ilk sırayı aldı. Gençlerle vakit geçirmek pozitif enerji veriyor, onlarla bir şeyler paylaşmak beni mutlu ediyor. 7 gün okul açık olsa mutlu olurum, tatilleri sevmiyorum. Gençliğimde okuduğum üniversite zorunluluktu ancak şimdi aldığım eğitim keyif verici. Kısa süreli tatillerde bile okulu özlüyorum. İletişim Fakültesi’ne başlamadan bilginin, iletişimin gündelik hayattaki değerinin ve katkısının bu kadar farkında değildim ancak öğrendikçe eksikler, tamamlanması gerekenler ortaya çıkıyor. Konuya aklıma gelmeyen bir yerden bakılması, olaylar durumlar karşısında alternatif bakış açılarının olmasını öğrenmek çok keyifli. İletişim hayatın kendisi ve hayattan deneyimlerle bilgiler birleşince ortaya büyük bir değer çıkıyor" dedi.

“İNSANLAR BENİ ÖRNEK ALDIKLARINI SÖYLÜYORLAR”

Okula başladığından beri kendisinde olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hacer Savaş, "Okula geldiğim için çok mutluyum ve kendimi mutlu hissettiğim bir ortama sahip. Okula başladığımdan beri kendimde olumlu gelişmeler olduğunu, kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum ve kendimi daha iyi ifade ediyorum. Not almak, anlatılanları dinleyip çevremle paylaşmak çok güzel. Her gün yeni şeyler öğreneceğim heyecanı ile okula geliyorum. Her yeni bilgi, her yeni gün bana inanılmaz iyi geliyor. Bununla ilgili olarak çevremde olumlu dönütler alıyorum. Hatta çevremdeki bazı insanlar beni örnek aldıklarını söylüyorlar" diye konuştu.

“GENÇLER BANA İLHAM VERDİ”

Gençliğinde farklı sebeplerden tamamlayamadığı lisans eğitimini oğlunun teşviki ile bitirme kararı aldığını açıklayan Radyo, Televizyon ve Sinema 1. sınıf öğrencisi Oktay Arslan, "50 yaşında, genç bir emekli ve İletişim Fakültesi RTS (Radyo, Televizyon ve Sinema) Lisans Öğrencisiyim. Çalışma hayatımın yoruculuğundan sıyrılıp kendimi nasıl özgür hissetmeliyim sorusuyla başladığım bu yolculukta, emekliliğimde bana sunulan boş zamanı içinde kaybolmak yerine, yeni ve eksik kalmış hedeflerimi tamamlama fırsatı olarak gördüm ve lisans eğitimimi bitirmeye karar verdim. Bir gün göğsümde bir ağrı hissettim. Kalp krizi geçirdiğimi anladığımda hayat durmuş gibiydi. Hayatımı bu kısacık anda sorgulamaya başladığımda, yaşadığım her anın değerini ve kıymetini yeniden anladım. Yapamadığım, başaramadığım ve içimde kalan ne varsa düşünürken, gençliğimde çok arzuladığım ancak ekonomik, ailevi ve iş gibi birçok nedenden dolayı tamamlayamadığım lisans eğitimimi, 21 yaşında Bilgisayar Mühendisliği son sınıfta öğrenci olan oğlumun da ısrarı ve teşvikiyle bitirme zamanının geldiğini anladım. Sınıf arkadaşlarımdan yaşça büyük olmama rağmen, gençlerin enerjisi, merakı ve bakış açıları bana ilham verdi. Gençlerle derslere girmek ve projelerde aktif rol almak, beni zihinsel ve bedensel olarak diri tuttu. Başta Dekanımız Zülfiye Hanım ve çok değerli hocalarımın sabırlı ve içten yaklaşımları, öğrencileri hayata hazırlamadaki gayretleri ve azimleri beni çok etkiledi. Bu canlı ve genç ekiple birçok güzel projenin hayata geçirileceğini biliyorum ve artık bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hayatın her anının çok değerli olduğunu ve bu bölümü tercih edecek olan arkadaşlar için, asla hiçbir şey için geç olmadığını belirtmek istedim. Öğrenmenin yaşı yok; sadece ilk adımı atmaya karar verin" ifadelerini kullandı.

“İLK TERCİHİM İLETİŞİM FAKÜLTESİ OLDU”

Radyo, Televizyon ve Sinema 1. sınıf öğrencisi Songül Aksoy ise “Kendim edebiyatçı olduğum halde, ben bilinçli olarak 'iletişim fakültesini' ilk tercihim olarak yazdım ve bu fakülte de olmaktan çok mutluyum, bizim işimizin özü insan ve iletişim fakültesi de 'insan odaklı'. Bu sebepten aradığımdan fazlasını buldum ben fakültemde, başarmanın ve ürettiğiniz fikirlerin hayata geçmesi muhteşem hissettiriyor, elbette başta dekan hocam ve diğer hocalarımın bizlere kattığı ve verdiği değer tartışılmaz. Çevremde zaten çevresine örnek olma gayretinde olan bir insandım ama şimdi daha özgüvenli ve bilinçli adımlarla kendime ve şehrime çok şeyler katacağıma inanıyorum…"