Yozgat'ta havaların soğuması ile birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar bu 3 grup için grip aşısı tavsiyesinde bulundu. Mevsim geçişi ile beraber grip vakalarında artış başlarken riskli gruplar için uzmanlardan grip aşısı uyarısı geldi. Kapalı ortamlarda ve toplu taşımada maske kullanılması önerilirken yine ellerin düzenli olarak yıkanması ve dengeli beslenme de gripten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer aldı.

Grip Aşısı Kimlere Yapılır?

Uzmanlar, grip aşısının özellikle risk gruplarında hayati öneme sahip olduğunu ifade ederken maske kullanımı, el hijyeni, düzenli uyku ve dengeli beslenmenin hastalıklardan korunmada etkili yöntemler olarak sıralandı.

Okul sezonunun başlamasıyla solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında artış gözlemlendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) grip aşısını, 6 aylık bebeklerin üzerindeki herkese önerdi.

Kimler Risk Altında?

Uzman doktorlar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 2 yaş altındaki bebekler, 65 yaş üzerindeki yaşlılar, kronik böbrek, kalp, akciğer hastalığı olanlar, şeker hastaları ve immunsupresif dediğimiz bağışıklığı azaltıcı ilaç kullanan ya da hastalığı olanlar, örneğin kanser hastaları bu gruba giriyor. Bunların her yıl düzenli olarak grip aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Hastalığın yayılmaması için ise hasta olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemesi gerekiyor.