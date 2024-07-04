Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Yozgat dahil 81 ilde Orman Yangınlarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor.

OGM’den yapılan açıklamada, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, orman yangını riskini de beraberinde getiriyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla, yurdumuzun dört bir yanında orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor” denildi.

Açıklamanın devamında, “Yapılan bilgilendirme çalışmalarında, vatandaşlara orman yangınlarının çıkış sebepleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın ihbar hattı 112 hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca, vatandaşlara ve turistlere ormanlık alanlarda piknik yapmamaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor” ifadelerine yer verildi.