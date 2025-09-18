15 Eylül 2025 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda yapılan programa, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Başkan Yardımcısı Dr. Türker Güven ve İl Kalite Koordinatörü Zehra Demirtürk katıldı.

Demirtürk tarafından verilen eğitimde, 27 Haziran 2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ile Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) Hastane Sürüm 6.1 kapsamında “Kalite Yönetimi”, “Hasta Güvenliği” ve “Dokümantasyon” konuları ele alındı.

Eğitimde özellikle yeni göreve başlayan ilçe devlet hastanelerindeki kalite yönetim sorumlularının bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Katılımcılara hasta güvenliği kültürünün önemi vurgulanırken, dokümantasyon süreçlerinin etkin yürütülmesinin sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükselteceği ifade edildi.