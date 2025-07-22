Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Bağlıca köyü arazisinde yeşil mercimek hasadı yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipli ve sahipsiz hayvanların kimliklendirilmesi, hayvanların başıboş bırakılmasının hukuki sonuçları anlatıldı. Ayrıca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı arazide çalışırken alınacak tedbirler ve kene ısırması halinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

HAYDİ uygulaması üzerinden çevre ve hayvan suçlarına yönelik ihbar mekanizması anlatılırken, anız yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda da vatandaşlar bilgilendirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çevrenin, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.