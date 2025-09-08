Festivalin 2’ncisi düzenlendi

Yerköy ilçesine bağlı Çopraşık köyünde bu sene Hasat Festivali’nin 2’ncisi düzenlendi.

Çopraşık köyünde gerçekleştirilen festivale Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve köy halkı katılım sağladı.

Kardeşliğin ve muhabbetin pekiştirildiği bir festival olduğunu belirten Başkan Arslan, “Çopraşık köyünde düzenlenen 2. Hasat Festivali’ne katılım sağladık. Hemşehrilerimizle bir arada olduğumuz bu güzel günde, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu anlamlı organizasyonda başta muhtarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çopraşık köyü için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.