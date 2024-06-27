Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, kontrollerin Yerköy İlçe Tarım Müdürlüğü görevli teknik personeli tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2024 yılı hasat sezonunda ürün hasadında kullanılacak biçerdöverlerin kontrolleri, Yerköy İlçe Tarım Müdürlüğümüz görevli teknik personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Kontroller kapsamında biçerdöverlerin teknik durumları, yangın söndürme ekipmanları, ilk yardım çantaları ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Çiftçilerimizden ricamız, hasat sezonuna hazır olarak biçerdöver kontrollerini yaptırmak ve trafik kurallarına uyarak kazasız bir hasat sezonu geçirmektir. Çiftçilerimize bereketli mahsuller dileriz” dendi.

BİÇERDÖVER TANE KAYBI NEDİR?

Biçerdöver tane kaybı, hasat sırasında tahılların kesilmesi, biçilmesi veya harmanlanması aşamalarında toprağa dökülmesi veya savrulması sonucu oluşan verim kaybıdır. Bu kayıplar, ekonomik kayıplara ve çevresel kirliliğe yol açabilir.

Biçerdöver tane kaybına neden olan bazı faktörler şunlar: “Biçerdöver ayarlarının yanlış yapılması: Biçerdöverin kesici bıçaklarının yüksekliği, kesme açısı, sallama tablasının hızı ve eğimi gibi ayarların doğru şekilde yapılmaması tane kaybına neden olabilir. Hasat zamanının uygun olmaması: Tahıllar çok olgunlaşmadan veya çok olgunlaştıktan sonra hasat edilmesi tane kaybına yol açabilir. Tarlanın engebeli olması: Engebeli arazilerde biçerdöver kullanmak tane kaybına neden olabilir. Yüksek biçerdöver hızı: Biçerdöverin çok hızlı kullanılması tane kaybına yol açabilir. Bakımsız biçerdöver: Bakımsız ve hasarlı biçerdöverler tane kaybına neden olabilir. Biçerdöver tane kaybını en aza indirmek için, biçerdöver ayarlarının doğru şekilde yapılması. Biçerdöverin kesici bıçaklarının yüksekliği, kesme açısı, sallama tablasının hızı ve eğimi gibi ayarların kullanım kılavuzuna göre yapılması önemlidir. Hasat zamanının uygun olması: Tahıllar olgunlaşma aşamasına geldiğinde hasat edilmelidir. Tarlanın düzeltilmesi. Mümkünse tarlanın düzleştirilmesi tane kaybını azaltacaktır. Uygun biçerdöver hızı. Biçerdöverin ürün tipine ve arazinin durumuna göre uygun hızda kullanılması önemlidir. Biçerdöverin bakımı: Biçerdöverin düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılmalıdır. Tane kaybının ekonomik etkileri büyük olabilir, bu nedenle çiftçiler ve teknik personel bu konuda hassas davranmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.”