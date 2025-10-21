Sorgun’a bağlı Yeniyer beldesinde hasar gören tarım yolu tekrar açılıyor.

Yeniyer Belediye Başkanı Hacıbekir Bölükbaşı, Karakız mahallesi sınırlarından geçen yüksek hızlı tren hattı nedeniyle kullanılamaz hâle gelen tarım yollarının tekrar açılması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkan Bölükbaşı, vatandaşların hasat dönemlerinde zorluk yaşadığını, yolların kapanmasıyla tarlalara ulaşımın yaklaşık 5 kilometre uzadığını belirterek, olası yangın risklerine karşı da müdahale imkanının kısıtlandığını aktardı.

Belediye olarak göreve gelir gelmez yolun tekrar kullanıma açılması için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Bölükbaşı, “Yozgat milletvekillerimiz ve Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçtik. Devlet Demiryolları ekipleri 25 Şubat’ta bölgeyi inceleyerek gerekli raporlamaları yaptı ve köprünün uzatılarak yolun hizmete açılmasını onayladı” dedi.

Bölükbaşı, çalışmaların başlamasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, destek veren milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Lütfullah Kayalar, İbrahim Etem Sedef ve Vali Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Bölükbaşı, vatandaşların sorunlarını öncelikli gündemleri olarak gördüklerini vurgulayarak, “Yeniyer Belediyesi’nde vaat yok, icraat var. Yolumuzun açılmasıyla vatandaşlarımız artık tarlalarına güvenle ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.