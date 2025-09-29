Yozgat’ta hastane afet ve acil durum planı eğitimi düzenlendi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi, 24-26 Eylül 2025 tarihlerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Personel Uygulayıcı Eğitimi düzenledi.

Eğitmenler Yusuf Civan, Mehmet Duman, Mustafa Doğan ve Efe Anez tarafından verilen eğitimde, katılımcılara afet ve acil durumlara hazırlık süreci teorik bilgilerle anlatıldı ve masa başı tatbikatlarla pekiştirildi.

Olası afet ve acil durum senaryoları üzerinden gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar ile katılımcıların olaylara etkin müdahale kabiliyetlerinin artırılması hedeflendi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Türker Güven tarafından takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaaslan, eğitimlerin sağlık personelinin afet ve acil durumlara hazırlığını artırarak vatandaşlara daha güvenli ve hızlı hizmet sunmayı amaçladığını belirtti.