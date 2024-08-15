Kooperatif Başkanı Adil Yıldız, Yozgat’ta ulaşım noktasında yenilikler yaptıklarını belirterek, 01 Eylül 2024 tarihi itibariyle otobüslerde temassız kredi kartı, QR ödeme ve kent kart ile binileceğini paralı binişin iptal olacağını söyledi.

Başkan Yıldız konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak otobüslerde bulunan cihazlara 2 milyon lira yatırım yaparak cihazlarımızı in son sürüm ile yenilemiş bulunmaktayız. Bu cihazlar QR kod ile biniş temassız kredi karı ile biniş ve kent kart ile binişler yapılarak ulaşımı daha kolay hale getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız kent kart mobil ile internet üzerinden yükleme yapabileceklerdir. Bu yeniliklerle beraber artık vatandaşlarımızın para ile biniş yapmasını kaldırmış bulunuyoruz. Otobüse binen yolcumuz kartını okuttuğu andan itibaren kart bilgileri sistemine düşmektedir. Vatandaşlarımız hangi otobüse hangi saatte nerden bindiği ve indiği kontrol altına alınacak. Otobüslerde kayıp olan eşyaları kolaylıkla hangi otobüste unuttuğu bulunmaktadır. Kent kart satış noktamız şuan ki otobüs duraklarımızın önünde 01 Eylül 2024 tarihine kadar halkımıza hizmet ederek kart satışı yapacaktır. 01 Eylül 2024 tarihi ile otobüslerde temassız kredi kartı, QR ödeme ve kent kart ile bilineceğini paralı binişin iptal olacağını vatandaşlarımıza bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“TOPLU TAŞIMADA PARAYI KALDIRIYORUZ”

Diğer iller gibi toplu taşımada parayı kaldıracaklarını belirten Başkan Yıldız, “Vatandaşlarımıza güzel bir hizmet vermek için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki sezona yönelik araçlarımız olsun şoförlerimiz olsun vatandaşlarımıza en güzel hizmet vereceğiz” diye konuştu.